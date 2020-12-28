«Ливерпуль» предложил Вейналдуму продлить контракт

«Ливерпуль» не оставляет попыток сохранить полузащитника сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдума. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источника, в начале декабря чемпион Англии сделал новое предложение игроку о продлении трудового контракта, который истекает летом 2021 года. Отмечается, что 30-летний игрок попросил дать ему время.

Напомним, Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В его активе 208 матчей и три трофея, в том числе титул АПЛ и победа в Лиге чемпионов.