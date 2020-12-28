Моуринью разочарован ничьей с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ничью в матче 15-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

«Одно очко против «волков» обычно неплохой результат, потому что они — сильный соперник. Но, забив на первой минуте и имея 89 минут, чтобы забить больше, возникает чувство разочарования», — цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, встреча «Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм» завершилась вничью 1:1. Гости открыли счет уже на первой минуте, но позволили «волкам» отыграться на 86-й.

После 15 туров лондонцы набрали 26 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулвз» расположились на 11-й позиции с 21 очком.

29 декабря «Вулверхэмптон» сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед», а 30-го «Тоттенхэм» примет «Фулхэм».