Нуну Эшпириту Санту: «Вулверхэмптон» провел очень хороший матч против «Тоттенхэма»

Главный тренер »Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился эмоциями после матча 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:1).

«Я думаю, что мы сыграли очень хорошо. Мы провели хорошую игру, были очень агрессивными против опасного соперника. У нас много молодых игроков, которым мы доверяем. Мы пытаемся создать хорошую команду», — цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, встреча «Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм» завершилась вничью 1:1. Гости открыли счет уже на первой минуте, но позволили «волкам» отыграться на 86-й.

После 15 туров лондонцы набрали 26 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулвз» расположились на 11-й позиции с 21 очком.

29 декабря «Вулверхэмптон» сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед», а 30-го «Тоттенхэм» примет «Фулхэм».