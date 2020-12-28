«Наполи» зимой намерен подписать Эмерсона или Фирпо

Левые защитники Хуниор Фирпо («Барселона») и Эмерсон Палмьери («Челси») могут перейти в «Наполи» в январе.

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб планирует усилить позицию левого фланга обороны. В случае с Фирпо речь идет об аренде до конца сезона. Эмерсона же клуб из Неаполя готов полностью выкупить контракт.

24-летний Фирпо выступает за «Барселону» с августа 2019 года. За «сине-гранатовых» он провел 30 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Что касается Эмерсона, то 26-летний итальянец стал игроком «Челси» в январе 2018-го, подписав четырехлетний контракт. На его счету 63 встречи, один забитый мяч и пять результативных передач.