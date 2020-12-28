Дмитрий Скопинцев: Уверен, что в ближайшее время «Динамо» станет претендентом на что-то значимое

– Год прошел для меня как игрока успешно. Чувствую себя важной частью команды. Для клуба также год был плодотворный. Хорошие, на мой взгляд, трансферы, есть ощутимый командный прогресс, четкое направление. Уверен, в ближайшее время мы станем претендентами на что-то значимое.

Что касается сборной, то на словах звучит красиво, но на деле все зависит как от нас в плане дальнейшего прогресса, так и тренеров сборной. В любом случае моя задача – тренироваться, полностью выкладываться в матчах за клуб и приносить пользу на своей позиции, – цитирует Скопинцева Sportbox.

Напомним, что 23-летний россиянин перешел в «Динамо» в январе 2020 года из «Краснодара» за 4,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, отличившись одним голом – это произошло в игре 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1).

На данный момент подопечные Сандро Шварца занимают шестое место в турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков.