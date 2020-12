Эль-Шаарави может вернуться в «Рому» этой зимой

Фланговый нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль Шаарави, ранее выступавший за «Рому», может вновь надеть футболку римской команды.

По информации журналиста Николо Скиры, 28-летний игрок планирует вернуться в Италию для того, чтобы иметь больше шансов на попадание в итоговую заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020, который пройдет летом.

Напомним, что Эль-Шаарави защищал цвета «Ромы» в период с января 2016-го по июль 2019 года. За это время он принял участие в 139 матчах, забил 49 голов и отдал 25 результативных передач.

За «Шанхай Шеньхуа» итальянец играет с июля 2019-го. В составе китайской команды форвард провел 19 встреч, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Stephan #ElShaarawy vuole tornare in #SerieA per non perdere la Nazionale in vista dell’Europeo. Possibile ritorno di fiamma con l’#ASRoma, che già lo voleva a ottobre. Il tetto salariale imposto ai calciatori stranieri dal governo cinese facilita l’addio allo #ShanghaiShenhua