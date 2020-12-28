«Севилья» поборется за Товена

Как информирует Estadio Deportivo, 27-летнего француза хочет подписать «Севилья». В данном трансфере заинтересован лично главный тренер команды Хулен Лопетеги.

Напомним, что контракт игрока с «провансальцами» истекает в конце текущего сезона. Испанский клуб намерен подписать с футболистом предварительное соглашение, а летом он присоединится к команде на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что вингер планирует перейти в «Милан». На игрока также претендуют «Астон Вилла» и «Лестер».

Товен вернулся в «Марсель» в июле 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 258 матчей, забил 84 гола и отдал 58 ассистов. Ранее он защищал цвета «Ньюкасла», «Бастии» и «Гренобля».

За сборную Франции футболист отыграл десять встреч (1 гол). Вместе с национальной командой он в 2018-м стал чемпионом мира.