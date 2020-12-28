«Вильярреал» хочет приобрести экс-хавбека сборной Франции Капу

Опорный полузащитник «Уотфорда» Этьен Капу близок к переезду в Испанию этой зимой.

Как сообщает The Daily Mail, в покупке 32-летнего игрока заинтересован «Вильярреал» и лично главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери. Отмечается, что английская сторона готова продать своего футболиста за сумму не менее 4,5 миллионов евро.

Капу является игроком «Уотфорда» с июля 2015 года. В составе «шершней» он провел 181 матч, забил 14 голов и отдал восемь ассистов. Его контракт действует до конца июня 2022-го.

Ранее хавбек защищал цвета «Тоттенхэма» и «Тулузы». За сборную Франции он отыграл семь встреч (1 гол).