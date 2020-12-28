Эль-Кабир признан лучшим игроком «Урала» в декабре

29-летний голландец получил 35,1% голосов по итогам опроса среди болельщиков екатеринбуржцев. Второе место занял левый защитник Игорь Калинин (29,7%), а тройку лучших замкнул центральный полузащитник Бранко Йовичич (14,9%).

Напомним, что в прошедшем месяце Эль-Кабир принял участие в трех матчах команды в рамках РПЛ, отличившись голом в ворота «Тамбова» (1:1) в 19-м туре.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 19 встречах.