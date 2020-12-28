Дмитрий Чистяков: Я бы хотел продолжить выступать за «Зенит»

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, арендованный до конца сезона у «Ростова», выразил надежду подписать полноценный контракт с петербургским клубом.

– Перед своим переходом я поговорил с Сергеем Богдановичем. Сказал, что хотел бы видеть меня в команде. И чтобы я все взвесил и принял решение. Я практически сразу ответил согласием. Я понимал, что конкуренты у меня очень высокого уровня. Осознавал, на что шел. Но так даже интереснее! Посмотрим, на что я способен, что я из себя представляю. Конечно, мне бы хотелось продолжить выступать за «Зенит», – цитирует Чистякова Sport24.

Напомним, что 26-летний россиянин является воспитанником академии сине-бело-голубых. В составе основной команды он провел шесть матчей, заработав две желтых карточек. Ранее футболист выступал за «Тамбов», «Шинник» и армянскую «Мику».