Нападающий Воробьев перешел в «Оренбург»

Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Волгаря» в «Оренбург», сообщает пресс-служба оренбуржского клуба.
Нападающий Дмитрий Воробьев переходит в ФК «Оренбург»— ФК Оренбург (@fcorenburg) December 28, 2020
Дмитрий Воробьев (Россия), нападающий 1997 г.р.
Выступал за «Краснодар»-2, «Краснодар», «Афипс», «Нижний Новгород», «Волгарь» (Астрахань).
В настоящий момент с 12 мячами второй в списке бомбардиров ФНЛ pic.twitter.com/TVevERHUSY
В текущем сезоне 23-летний форвард забил 12 голов в 23 матчах и является вторым бомбардиром ФНЛ.