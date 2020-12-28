ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 декабря 14:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Парма» не продаст Жервиньо в январе

Ранее итальянская пресса сообщала, что ивуарийским нападающим интересуется «Интер».

Туринская газета Tuttosport утверждает, что «Парма» не намерена расставаться с Жервиньо.

У миланского «Интера» действительно есть интерес к 33-летнему форварду, однако руководство желто-синих хочет, чтобы ивуариец завершил в команде Фабио Ливерани нынешний сезон и помог сохранить в серии А. По этой же причине «Парма» не готова рассматривать и предложения о трансфере Жервиньо из-за рубежа.

В нынешнем сезоне бывший футболист «Арсенала» и «Ромы» отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в 12 матчах серии А.

Жервиньо перешел в «Парму» в августе 2018 года после расставания с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В данный желто-синие занимают 16-е место в серии А, находясь в четырех очках от зоны вылета.

источник: Tuttosport
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лига бывших. Как проходит хоккейный сезон в ВХЛ?С 1-го января 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых старых моделях смартфоновСборная Канады растерзала немцев на молодёжном ЧМ, американцы разгромили Австрию«Все решил секс»Ларионов высказался после сенсационного поражения от Чехии«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика