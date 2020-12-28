«Парма» не продаст Жервиньо в январе

Туринская газета Tuttosport утверждает, что «Парма» не намерена расставаться с Жервиньо.

У миланского «Интера» действительно есть интерес к 33-летнему форварду, однако руководство желто-синих хочет, чтобы ивуариец завершил в команде Фабио Ливерани нынешний сезон и помог сохранить в серии А. По этой же причине «Парма» не готова рассматривать и предложения о трансфере Жервиньо из-за рубежа.

В нынешнем сезоне бывший футболист «Арсенала» и «Ромы» отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в 12 матчах серии А.

Жервиньо перешел в «Парму» в августе 2018 года после расставания с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун». Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В данный желто-синие занимают 16-е место в серии А, находясь в четырех очках от зоны вылета.