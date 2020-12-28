«Милан» предложил Доннарумме зарплату в 7 миллионов евро за сезон

Corriere della Sera сообщает, что «Милан» предложил Джанлуиджи Доннарумме новый контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.

21-летний вратарь пока еще не дал своего согласия продлить соглашение с красно-черными, и все еще существует вероятность, что Доннарумма покинет команду. Его агент Мино Райола намерен добиться более выгодного контракта для своего клиента, поскольку у голкипера сборной Италии есть предложения о переходе от «Интера» и «Ювентуса».

Доннарумма дебютировал в составе «Милана» 25 октября 2015 года в возрасте 16 лет, став самым юным вратарем в истории серии А и побив рекорд, принадлежавший Джанлуиджи Буффону.

В нынешнем сезоне голкипер провел 20 матчей, пропустив 24 мяча и пять раз отыграв «на ноль».