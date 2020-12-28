«Ювентус» отказался от варианта с арендой Озила из «Арсенала»

Телеканал Sky Sports сообщает, что туринский «Ювентус» отказался от намерения взять в аренду полузащитника «Арсенала» Месута Озила до конца нынешнего сезона.

Других предложений у 32-летнего немецкого футболиста нет. Озил в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча за лондонский клуб.

Действующий контракт Месута с «канонирами» рассчитан до 30 июня следующего года. Прошлый раз Озил играл за «Арсенал» 7 марта. В домашнем матче против «Вест Хэма» он отметился голевой передачей на Александра Ляказетта, а команда Микеля Артеты победила 1:0.