Агент Йевтича: Дарко не собирается покидать «Рубин»

Отметим, что недавно казанцы подписали своего девятого легионера – хавбека Мицуку Сайто. Согласно регламенту РПЛ, команда может иметь в заявке только восьмерых иностранных футболистов.

– Дарко может покинуть команду? Нет, это не соответствует действительности, мой клиент планирует остаться в «Рубине». Он уважает свой контракт, и ему действительно нравится играть за клуб, – цитирует агента «Евро-футбол.ру».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего швейцарца один гол и два ассиста в 18 матчах. Его команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.