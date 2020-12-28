«Арсенал» хочет усилиться Брандтом в январе

По информации The Athletic, лондонский клуб видит в 24-летнем немце идеального кандидата на позицию креативного плеймейкера. При этом канониры выбыли из гонки за двух других игроков – Уссеме Ауаре («Лион») и Кристиане Эриксене («Интер»).

Ранее англичане пытались приобрести Доминика Собослаи, однако футболист принял решение перейти в «Лейпциг».

Брандт выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 64 матчах, забил восемь голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.