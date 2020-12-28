Фрэнк Лэмпард: «Челси» не является претендентом на чемпионский титул

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что он не считает свою команду претендентом на победу в чемпионате Англии.

«В первом тайме матча против «Арсенала» мы показали свою худшую игру в нынешнем сезоне, – цитирует Лэмпарда Goal.com – Нам не хватает сил. В последних четырех играх мы проиграли три матча и выиграли только один. Так что нужно реагировать.

Некоторые хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим. Считаю, что мы не являемся претендентом на титул. Для этого нужно время, а из таких матчей, как игра против «Арсенала», нужно извлекать уроки».

После 15 матчей «Челси» занимает восьмое место, набрав 25 очков. У лидера АПЛ «Ливерпуля» 32 очка.

Сегодня команда Лэмпарда примет «Астон Виллу». Игра на «Стэмфорд Бридж» начнется в 20:30 по московскому времени.