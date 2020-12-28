Рональд Куман: Я никак не могу повлиять на решение Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал интервью капитана команды Лионеля Месси для испанского телевидения.

Аргентинец заявил, что точно останется в каталонском клубе до завершения нынешнего сезона, а летом примет решение по поводу своего дальнейшего будущего.

«Я не смотрел интервью в прямом эфире, но сегодня оно появилось в прессе, так что я его видел, – цитирует Кумана El Mundo Deportivo. – Думаю, это прекрасно, что Лео ответил на вопросы и озвучил свое мнение.

Я всегда был спокоен насчет Месси. Он уже говорил мне раньше, что примет решение в конце сезона. Я не могу на это никак повлиять. Мы можем только сделать так, чтобы он играл так хорошо, как только может. А дальше посмотрим, что произойдет».

Месси – лучший бомбардир в истории «Барселоны». За сине-гранатовых он провел 749 официальных матчей, забив 644 гола и сделав 283 результативные передач.