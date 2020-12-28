Данил Круговой: На сборах «Зенита» будет тяжело. Будем возвращаться в привычный ритм

Данил Круговой рассказал о том, как обычно отмечает Новый год, а также поделился ожиданиями от зимних сборов «Зенита».

«Для меня 31 декабря – обычный день, а праздник я отмечаю в кругу семьи – ничего необычного, – цитирует Кругового пресс-служба петербургского клуба. – Хотя однажды в детстве вечером 31 декабря я пошел во двор играть в футбол, чтобы не мешать маме готовить. В итоге так заигрался, что вернулся домой за полчаса до Нового года.

Жду, что на сборах будет тяжело. Будем закладывать функциональный фундамент, летних сборов и перерыва между чемпионатами не было, старались обретать форму через игры. Поэтому сейчас будем возвращаться в привычный тренировочный и игровой ритм. Первые тренировочные сборы пройдут в Дубае, я не был там ни разу. Условия, уверен будут отличные, поэтому наша задача — как следует поработать и подготовиться к возобновлению сезона».

После 19 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на четыре очка.