Александр Дюков: Надеюсь, что в следующем году ситуация позволит вернуть всех болельщиков на трибуны

Президент РФС Александр Дюков выразил надежду на полное возвращение болельщиков на матчи в следующем году

- Подводя итоги года, необходимо отметить, что, несмотря на все трудности, вызванные пандемией COVID-19, нам удалось возобновить чемпионат РПЛ и по спортивному принципу определить его победителя. Россия была одной из первых стран мира, которая вернула футбол болельщикам. Надеюсь, что в следующем году, в том числе благодаря вакцинации, ситуация с вирусом улучшится и это позволит вернуть всех болельщиков на трибуны, - приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, в начале июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 августа число зрителей спортивных соревнований в столице может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.