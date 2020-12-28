«Реал» обеспокоен формой Бэйла

«Реалу» придется пересмотреть свою стратегию относительно продажи вингера Гарета Бэйла, выступающего на правах аренды за «Тоттенхэм».

Как сообщает AS, в Мадриде надеялись, что возвращение в Англию поможет валлийцу набрать свою прежнюю форму, чтобы можно было бы договориться о его продаже в конце текущего сезона.

Однако, как отмечает испанское издание, у Бэйла теперь больше шансов вернуться обратно в «Реал», так как в «Тоттенхэме» сильно разочарованы игрой вингера, который отличился всего тремя забитыми мячами в 11 матчах за команду.

Напомним, Бэйл находится в команде Жозе Моуринью на правах аренды до конца сезона.