Федун попал в список самых обедневших за год российских миллиардеров

По информации журнала Forbes, вице-президент «Лукойла» оказался на четвертой строчке рейтинга, а его потери в 2020 году составили 1,757 млрд долларов.

Отмечается, что на данный момент состояние 64-летнего Федуна оценивается в 8,259 миллиарда.

Напомним, что Федун приобрел контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак» в 2004 году. С момента его прихода красно-белые один раз становились чемпионами и обладателями Суперкубка России, а также пять раз завоевывали серебряные медали чемпионата страны