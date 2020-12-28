«Манчестер Сити» подтвердил перенос матча с «Эвертоном»

Матч 16-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «горожан».

«Поскольку безопасность «пузыря» была поставлена под угрозу, возник риск того, что вирус может распространиться дальше среди команды и персонала. Основываясь на настоятельных рекомендациях врачей, премьер-лига после консультации с обоими клубами решила отложить матч.

Во всех положительных случаях тестирования для игроков и персонала будет соблюдаться период самоизоляции в соответствии с протоколом карантина премьер-лиги и правительства Великобритании», - говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити».

Отмечается, что тренировочная база первой команды будет закрыта на неопределенный срок, а команда и связанный с ней «пузырь» будут проходить тестирование прежде, чем будет принято какое-либо решение о возобновлении тренировок.

Добавим, что встреча должна была состояться в понедельник в Ливерпуле в 23:00 по московскому времени.