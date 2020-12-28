«Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью в Лондоне

В 16-м туре чемпионата Англии лондонский «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Лестером» с результатом 1:1.

В первом тайме (на 19-й минуте) нигерийский нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо не реализовал пенальти. Его удар парировал испанский вратарь лондонцев Висенте Гуайта.

На 58-й минуте Вильфрид Заа вывел «Кристал Пэлас» вперед, поразив ворота Каспера Шмейхеля после передачи Эндроса Таунсенда.

На 83-й счет дальним ударом сравнял Харви Барнс.

«Лестер» поднялся на второе место, набрав 29 очков. Команда Брэндана Роджерса по дополнительным показателям опережает «Эвертон» и на три очка отстает от «Ливерпуля».