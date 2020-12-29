Габриэл пропустит две ближайшие игры «Арсенала» из-за коронавируса

Как сообщает Sky Sports, в результате бразилец вынужден будет пропустить два ближайших матча «канониров» против «Брайтона» и «Вест Бромвича».

Ранее было объявлено, что Габриэлю придется уйти на карантин после того, как он контактировал с зараженным коронавирусом.

«У Габриэля положительный результат теста на Covid-19, и он изолируется в соответствии с протоколами правительства Великобритании и премьер-лиги. Мы продолжим следить за Габриэлем и поддерживать его», - говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».