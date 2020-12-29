«Интер» является фаворитом чемпионата Италии по мнению тренеров команд Серии А

«Интер» является главным фаворитом в текущем сезоне чемпионата Италии по мнению главных тренеров команд Серии А.

В опросе, который организовал ItaSportPress, 11 из 16 проголосовавших специалистов отдали предпочтение миланцам: Джан Пьеро Гасперини, Пиппо Индзаги, Эусебио Ди Франческо, Симоне Индзаги, Стефано Пиоли, Дженнаро Гаттузо, Фабио Ливерани, Роберто Де Зерби, Марко Джампаоло, Лука Готти и Иван Юрич.

Джованни Строппа из «Кротоне» считает фаворитом «Милан», а Винченцо Итальяно из «Специи» - «Ювентус». Синиша Михайлович («Болонья»), Чезаре Пранделли («Фиорентина») и Клаудио Раньери («Сампдория») предпочли не отвечать на данный вопрос.

Добавим, что после 14 туров в турнирной таблице Серии А лидирует «Милан», набравший 34 очка. Следом расположились «Интер» (33) и «Рома» (27). Действующий чемпион страны «Ювентус» расположился на шестой позиции с 24 очками после 13 матчей.