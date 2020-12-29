Буэндия близок к переходу в «Арсенал»

Нападающий «Норвича» Эмилиано Буэндия в зимнее трансферное окно перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает 101 Great Goals.

По информации источника, стороны уже согласовали условия сделки. За 24-летнего аргентинца «канониры» заплатят около 15 миллионов фунтов стерлингов.

Бэундия перешел в «Норвич» из «Хетафе» в 2018 году. В текущем сезоне он провел за команду, выступающую в Чемпионшипе, 17 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Контракт аргентинца рассчитан до июня 2024 года.