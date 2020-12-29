Артем Ребров: При Кононове «Спартак» тренировал Ферги-тайм

Вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил о работе с бывшим главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.

«У Кононова мы тренировали Ферги-тайм. Он говорил, что надо сминать соперника в последние десять минут. Бежать, атаковать, колотить. Отрабатывали так: брали участок до линии штрафной, а по ширине все поле использовали. Делали много аутов, навесов, прострелов – все динамично, быстро, агрессивно. Воспринимали как надо – нас даже вдохновляли такие вещи», - цитирует Реброва Sports.ru.

Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством команда провела 36 матчей, в которых одержала 16 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.