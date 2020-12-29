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29 декабря 09:19
автор: Юрий Нечаев

Артем Ребров: Однажды после обеда Кононов попросил всех спеть гимн «Спартака». Выглядело как секта

Специалист проработал в московском клубе меньше года.

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал об интересных методах работы бывшего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Однажды после командного обеда Кононов сказал: давайте сейчас все вместе споем гимн «Спартака». Мы встали в круг, начали петь. Да, выглядело как секта, но нас не смущало – наоборот, казалось прикольным, что объединены вокруг какой-то идеи.

Однажды он собрал жен. Моя Катя так описала встречу: «Приятный дяденька, сказал, что наша роль очень важна, что мы тоже участвуем в общем деле, что будем раз в месяц собираться, делиться мыслями».

Другое дело, что тимбилдинг полезен тогда, когда он изредка. Олег Георгиевич реально хотел как лучше, но давал этого слишком много. Например, после каждой игры мы всей командой сидели на стадионе – там специально оборудовали комнату под фуршетный зал. Первые два раза было классно, но потом надоедало. Мы хоть все и дружим, но все равно как-то поделены на компании. В общем, получалось так, что на третий раз люди ехали уже не в кайф, просто сидели там, потому что так надо», - цитирует Реброва Sports.ru.

Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством команда провела 36 матчей, в которых одержала 16 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

источник: Sports.ru
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