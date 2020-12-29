Сетьен хотел бы вернуться в «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал, что хотел бы однажды вернуться в каталонский клуб.

«Это был потрясающий опыт. Конечно, я бы вернулся в «Барселону». Я уже преодолел грусть, которую мне пришлось пережить из-за того, что произошло. Но это просто эпизод, который нужно принимать как часть работы», — сказал специалист в интервью Marca.

Напомним, Сетьен возглавлял «Барселону» с января по август 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне не выиграла ни одного трофея, а из Лиги чемпионов вылетела, проиграв в четвертьфинале «Баварии» со счетом 2:8.