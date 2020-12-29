Пять футболистов «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

Стало известно количество представителей «Манчестер Сити», заразившихся коронавирусом.

В минувшую пятницу пресс-служба «горожан» сообщила, что заболевание выявлено у двух футболистов (Кайла Уокера и Габриэла Жезуса) и двух сотрудников персонала. По информации The Athletic, очередное тестирование выявило еще троих заболевших футболистов. Таким образом, всего в клубе выявлено семь случаев заражения.

Напомним, что в понедельник вечером было объявлено, что встреча 16-го тура АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Сити» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе «горожан». Официально клуб не сообщил точное количество заболевших.