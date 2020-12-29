Александр Кержаков: При мне «Томь» всего два матча проиграла заслуженно (видео)

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков подвел промежуточные итоги работы в клубе.

«Спустя два с половиной месяца работы главным тренером, могу сказать, что «Томь» практически ни разу не уступала сопернику. Это не хвастовство. Объективно, может, есть всего два матча, в которых мы заслуженно проиграли», — сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.

🎙💥 Вчера вечером мы пообщались с главным тренером «Томи» Александром Кержаковым. Предлагаем вам запись этого разговора, который прошел в прямом эфире в instagram.https://t.co/6Za9PGLc6S — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) December 29, 2020

Напомним, Кержаков возглавил «Томь» в сентябре 2020 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела восемь поражений.