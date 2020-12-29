Лантратов - об интересе со стороны «Локомотива» и «Зенита»: Мое дело - сосредоточиться на «Химках»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал интерес со стороны российских топ-клубов.

«Читал об этом, но мое дело — сосредоточиться на «Химках» и подготовке к весенней части сезона. Думаю только о том, что зависит от меня. Сейчас главное — хорошо потренироваться на сборах. А там — посмотрим», - цитирует голкипера «Матч ТВ».

Напомним, Лантратов перешел в «Химки» из «Факела» в июле 2019 года. В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 19 матчей, в которых пропустил 30 голов и пять раз сыграл «на ноль».

Добавим, что подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах.