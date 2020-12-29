Алексей Сутормин: Позиция правого защитника мне знакома еще по «Оренбургу»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал смену амплуа.

Игрок, приходивший в клуб в качестве атакующего полузащитника, несколько матчей провел на позиции правого защитника.

«Может быть, это странно прозвучит, но позиция для меня знакомая. Правда, «в четверке» играть не доводилось, но в «пятерке» — было. В «Оренбурге». Задачи крайнего защитника в принципе при обоих вариантах похожи. Так что, в целом все нормально. Надеюсь, помог команде и принес ей пользу. Посмотрим, как будет складываться дальше», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.