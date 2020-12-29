Официально: «ПСЖ» уволил Тухеля

«ПСЖ» официально подтвердил, что главный тренер Томас Тухель покидает команду.

«Я хотел бы поблагодарить Тухеля и его сотрудников за все, что они принесли в клуб. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу, и, конечно, мы будем помнить те хорошие моменты, которые мы пережили вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — цитирует пресс-служба парижан президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Напомним, немецкий специалист возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Франции, выиграла Кубок страны и Кубок лиги, а также впервые в своей истории дошла до финала Лиги чемпионов.