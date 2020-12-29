Овчинников и Онопко покидают ЦСКА

Помощники главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Сергей Овчинников и Виктор Онопко покидают клуб.
Пресс-служба армейцев сообщает, что контракты с обоими специалистами истекли.
⚡ В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020
ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0
51-летний Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 50-летний Овчинников присоединился к тренерскому штабу красно-синих в 2014 году.