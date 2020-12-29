Иско хочет летом перейти в «Севилью»

Полузащитник «Реала» Иско принял окончательное решение покинуть мадридский клуб летом 2021 года, сообщает As.

По информации источника, 28-летний испанец хочет перейти в «Севилью», чтобы работать под руководством главного тренера андалусийцев Хулена Лопетеги. Отмечается, что «Королевский клуб» готов расстаться с футболистом и запросит за трансфер около 20 миллионов евро.

Иско перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.