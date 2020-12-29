Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Хавбек получил награду на ежегодной церемонии награждения GFF AWARDS 2020.
🔥Хвича Кварацхелия – лучший игрок Грузии в 2020 году!— «Рубин» Казань (@fcrk) December 29, 2020
Сегодня на ежегодной церемонии награждения (GFF AWARDS 2020) Федерация футбола Грузии назвала лучшего игрока 2020 года. Им стал Хвича Кварацхелия 🥇
Поздравляем Хвичу с победой в номинации! pic.twitter.com/IskMMl9GSH
В текущем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.