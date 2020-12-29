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29 декабря 13:28
автор: Юрий Нечаев

Хвича Кварацхелия: Мой приоритет — играть в отличный футбол. Я не собираюсь оставаться в РПЛ надолго

Футболист был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, что хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — цитирует футболиста Первый канал Грузии.

Напомним, Кварацхелия выступает в РПЛ с февраля 2019 года, когда перешел из «Рустави» в «Локомотив». В июле 2019 года он перебрался в Казань.

В текущем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за «Рубин» 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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