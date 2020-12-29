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29 декабря 13:39
автор: Юрий Нечаев

«Эвертон» недоволен переносом матча против «Манчестер Сити»

В манчестерском клубе выявлена вспышка коронавируса.

«Эвертон» выразил недовольство по поводу переноса матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», сообщает Vseprosport.ru.

«День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч. Несмотря на то, что «Эвертон» всегда ставит безопасность общественности превыше всего, мы запросим полного раскрытия информации, которую «Манчестер Сити» предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение», - говорится в заявлении ливерпульского клуба.

Напомним, в пятницу пресс-служба «горожан» проинформировала о том, что четыре представителя клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В том числе защитник Кайл Уокер и нападающий Габриэл Жезус. По информации СМИ, очередное тестирование выявило еще троих заболевших. Их имена не уточняются.

источник: «ВсеПроСпорт»
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