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29 декабря 13:57
автор: Юрий Нечаев

Егор Титов: «Манчестер Юнайтед» непредсказуем, но на своем поле должен обыграть «Вулверхэмптон»

Встреча начнется в 23:00 мск.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает «Манчестер Юнайтед» фаворитом предстоящего матча 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон» в этом сезоне выступает чуть хуже, чем в прошлом. Связываю это с тем, что ухудшилось качество атаки. Жота ушел в «Ливерпуль», травмировался Хименес. А новые игроки пока только осваиваются. Но по-прежнему эта команда способна удивлять — обыграли «Челси», отняли очки у «Тоттенхэма», победили «Арсенал» на выезде. Она очень организованная, а игроки обладают достаточно высоким классом. «Юнайтед» очень непредсказуем. Матч проводят шикарно, а в следующем уже не похожи на себя. Сейчас у «Лестера» выиграть не смогли. Но все-таки здесь домашний матч, более привычная обстановка. Я думаю, должен «Манчестер» победить. График сумасшедший, а у «МЮ» все-таки скамейка поинтереснее, должно это проявиться. Да и «Вулверхэмптон» обычно дома выглядит более опасно», - цитирует Титова Social.bet.

Напомним, встреча «Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» состоится 29 декабря и начнется в 23:00 мск.

Манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 14 матчей. В случае победы «Красные дьяволы» поднимутся на вторую строчку.

«Вулверхэмптон» расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 21 очко после 15 игр.

источник: SocialBet
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