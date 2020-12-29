Дембеле впервые с 5 декабря попал в заявку «Барселоны». Сегодня каталонцы сыграют с «Эйбаром»

Как уже сообщалось ранее, сегодняшнюю игру на «Камп Ноу» пропустит капитан сине-гранатовых Лионель Месси, получивший дополнительный выходной, чтобы полностью восстановиться после повреждения лодыжки.

В списке из 21 футболиста оказался французский нападающий Усман Дембеле, который не играл с 5 декабря из-за травмы подколенного сухожилия.

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявку команды Рональда Кумана на матч 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара».

Дембеле в нынешнем сезоне забил лишь один гол в восьми матчах чемпионата Испании, а также отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в четырех встречах Лиги чемпионов.

Матч «Барселона» – «Эйбар» начнется в 21:15 по московскому времени. Команда Кумана занимает пятое место, набрав 24 очка в 14 играх.