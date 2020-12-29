Дембеле впервые с 5 декабря попал в заявку «Барселоны». Сегодня каталонцы сыграют с «Эйбаром»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявку команды Рональда Кумана на матч 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара».
В списке из 21 футболиста оказался французский нападающий Усман Дембеле, который не играл с 5 декабря из-за травмы подколенного сухожилия.
Как уже сообщалось ранее, сегодняшнюю игру на «Камп Ноу» пропустит капитан сине-гранатовых Лионель Месси, получивший дополнительный выходной, чтобы полностью восстановиться после повреждения лодыжки.
👥 The squad list for #BarçaEibar 🏟 pic.twitter.com/LS80PLuKqD— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2020