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29 декабря 14:57
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА ищет нового тренер вратарей в Белоруссии. У Гончаренко три кандидата

Сегодня стало известно о расставании армейцев с Сергеем Овчинниковым.

ЦСКА рассматривает трех кандидатов на должность нового тренера вратарей.

Как сообщает «Метарейтинг», в расширенный список входят действующий тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд, тренер вратарей дубля БАТЭ Александр Федорович, который работал в основной команде и при Викторе Гончаренко, и при Александре Ермаковиче, которые сейчас работают в ЦСКА, а также бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский.

Все три кандидатуры предложены главным тренером Гончаренко, который останется в московском клубе как минимум до лета следующего года. Однако не исключен вариант, при котором новым тренером, отвечающим за подготовку вратарей в «армейском» клубе, станет один из специалистов из молодежной команды.

Сегодня стало известно, что тренерский штаб ЦСКА покинули Сергей Овчинников, ранее тренировавший вратарей армейцев, и Виктор Онопко. С бывшими футболистами сборной России не стали продлевать контракт.

источник: «Метарейтинг»
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