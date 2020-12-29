Роберто Де Дзерби: Даже не слышал о предложении «Спартака». Нет никаких шансов, что я уеду в Россию

Роберто Де Дзерби заявил, что не расстанется с итальянским «Сассуоло» до завершения нынешнего сезона, а также отметил, что не собирается работать в России.

«Нет ни одного шанса, что я уйду из «Сассуоло» по ходу нынешнего сезона, – цитирует Де Дзерби SportItalia. – Не ставьте меня в неудобное положение перед людьми. Речь не о деньгах и не о каком-то конкретном клубе. О предложении «Спартака» я даже не слышал. Нет никаких шансов, что я буду работать в России».

После 14 туров чемпионата Италии «Сассуоло» занимает в турнирной таблице четвертое место, набрав 26 очков. Де Дзерби тренирует черно-зеленых с июня 2018 года.