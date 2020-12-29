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29 декабря 15:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Атлетико» и Диего Коста разорвали контракт по взаимному согласию

Мадридский клуб пошел на встречу 32-летнему футболисту.

Официальный сайт «Атлетико» объявил о расторжении контракта с нападающим сборной Испании Диего Костой по взаимному согласию сторон.

Соглашение было рассчитано до 30 июня 2021 года, однако Коста обратился к руководству мадридского клуба с просьбой покинуть команду, мотивировав свое решение личными обстоятельствами.

Уроженец Бразилии первый контракт с «Атлетико» подписал в 2007 году в возрасте 19 лет, но сначала играл за «Брагу»», «Сельту» и «Альбасете» на правах аренды, а затем перешел в «Вальядолид».

В 2010-м Диего вернулся в мадридский клуб постепенно завоевал место в основном составе, хотя в 2012-м его отдавали в аренду в «Райо Вальекано». В 2014 году после победы в чемпионате Испании и выхода в финал Лиги чемпионов Коста перешел в «Челси» за 38 миллионов евро.

В январе 2018-го уже сам «Атлетико» заплатил 60 млн евро за возвращение Косты из лондонского клуба, однако нападающий так и не вышел на прежний уровень результативности. За последнее время для него стал лучшим чемпионат-2019/20, в котором он забил пять голов в 23 матчах.

В нынешнем сезоне Диего отметился лишь двумя забитыми мячами в семи играх испанской примеры.

Всего бразильско-испанский футболист провел за «Атлетико» 215 матчей, забив 83 гола и сделав 36 ассистов. Диего Коста помог «матрасникам» выиграть чемпионат Испании (2014), завоевать национальный Кубок (2013), а также стать победителями Лиги Европы (2018) и трижды завоевать Суперкубок УЕФА (2010, 2012, 2018).

источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)
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