Бывший тренер московского «Динамо» Радулович возглавил сборную Черногории

В сезоне-2010/11 Радулович работал в России в качестве помощника Миодрага Божовича в московском «Динамо».

Самостоятельно новый главный тренер сборной Черногории в прошлом тренировал узбекистанский «Пахтакор», черногорскую «Будучност», кувейтские клубы «Казма» и «Аль-Джахра», казахстанский «Атырау», национальные команды Ливана и Мьянмы, а также иранский «Зоб Ахан».

С июля 2019 года по декабрь нынешнего черногорцев тренировал босниец Фарук Хаджибегич.

С июля 2019 года по декабрь нынешнего черногорцев тренировал босниец Фарук Хаджибегич. Черногория не смогла отобраться на Евро-2020, а осенью выиграла свою группу в дивизионе C Лиги наций, завоевав право на повышение в классе. Соперниками были Люксембург, Азербайджан и Кипр.