«Реал» не будет никого покупать в январе и не отпустит Иско в «Севилью»

Испанское издание AS сообщает, что «Реал» не будет делать никаких приобретений во время работы зимнего трансферного окна.

Главный тренер Зинедин Зидан не обращался к руководству клуба с просьбой об усилении состава, а президент Флорентино Перес собирается приглашать новичков следующим летом.

«Реал» не намерен в январе и отпускать кого-либо из своих игроков. У Иско было приглашение из «Севильи», однако Зидан отверг вариант с арендой до конца нынешнего сезона. В то же время французский тренер не против того, чтобы 28-летний полузащитник сборной Испании покинул мадридский клуб летом.

В данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Атлетико». Оба столичных клуба набрали по 32 очка, однако команда Диего Симеоне провела на два матча меньше.

Иско в нынешнем сезоне провел за команду Зидана 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.