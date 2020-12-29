Анатолий Бышовец: Семак – лучший тренер в РПЛ, но мы говорим об обесценивании нашего чемпионата

Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец оценил тренерские способности Сергея Семака, отметив, что уровень чемпионата России заметно упал, что и подчеркивают неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Сегодня Сергей Семак – лучший тренер нашего чемпионата по праву, – отметил Бышовец в интервью для «Спорт уик-энда». – Главный критерий – это результат. И Семак справедливо лучший, потому что его команда добивается успехов в России. «Зенит» летом стал чемпионом, сейчас лидирует единолично в РПЛ с отрывом от конкурентов (опережая идущий вторым ЦСКА на четыре очка). При этом мы говорим об обесценивании нашего чемпионата. У нас есть большие проблемы. Это показала Лига чемпионов.

Семак – толковый парень, в прошлом хороший игрок. Но есть проблема решительности ума. Незащищенное добро, незащищенная правда – это зло и несправедливость. Надо уметь отстаивать. У меня были конфликты с тренерским советом, когда мне не давали игроков. Сергею не хватает решительности. Прерогатива тренера при выстраивании команды является основополагающей.

Я работал со многими руководителями, у меня всегда были проблемы с ними, но никогда не было проблем с игроками. В противном случае как можно что-то строить, по чужим чертежам? Нет большего страдания, чем работать под руководством любителей».

В 19 турах «Зенит» набрал 41 очко. У ближайшего преследователя ЦСКА – 37.