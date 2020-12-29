Евгений Гинер: Благодарны Овчинникову и Онопко за работу за работу. Других изменений не планируем

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, с которыми не были продлены контракты.

«Овчинников и Онопко долго и плодотворно работали в ЦСКА, – цитирует Гинера Bobsoccer. – Оба специалиста покидают тренерский штаб, их контракты закончились. Такова жизнь. Мы им благодарны за работу и хотим пожелать удачи в дальнейшей карьере. Других изменений в тренерском штабе мы не планируем. В середине января команда отправится на сбор под руководством Виктора Гончаренко».

Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, а Овчинников – с 2014-го.