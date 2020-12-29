Сергей Овчинников: Верю, что у ЦСКА большое будущее

Сергей Овчинников в инстаграме прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам – в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы, – написал Овчинников. – Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь Акинфеев – феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним!

Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича Слуцкого, который в свое время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане.

Семь лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть».

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В ЦСКА бывший голкипер «Локомотива» и сборной России занимал должность тренера вратарей. Вместе с Овчинниковым тренерский штаб армейцев покинул Виктор Онопко.